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सोनौली के श्यामकाट गांव निवासी शनि कुमार की शादी मनीषा से हुई है। शनि कुमार मुंबई में कपड़ा फैक्ट्री में काम करता है।दिवाली में घर आया था। छठ पूजा के बाद उसे जाना था। मनीषा गृहणी हैं।शनि ने बताया कि शादी के दो साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। इसके बाद दंपती ने बेटी की मनौती मांगी। मनीषा लगातार पांच वर्षों से छठ का व्रत रख रही थीं। इस बार भी वह परिवार के साथ रोहिन नदी के छठ घाट पर पूजा करने पहुंची थीं।रविवार शाम सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान मनीषा को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि घाट पर ही बेटी का जन्म हो गया। इसके बाद परिजन मां और नवजात को अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।शनि के माता-पिता रामकिशुन और अमरावती भी पोती के जन्म से बेहद खुश हैं। परिवार ने इस खुशी को गांव के लोगों के साथ साझा किया और प्रसाद वितरित किया। दादी अमरावती ने कहा कि छठी मैया की पूजा के दिन पोती का जन्म होना पूरे परिवार के लिए बड़े आशीर्वाद जैसा है।पहले बेटे और अब बेटी के जन्म से परिवार पूरा हो गया। छठी मईया ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी।शनि कुमार, पिता, नवजात बेटी