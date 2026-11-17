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इनका गैर जनपद तबादला

सुदामा- महराजगंज से गोरखपुर।

वंशीधर सिंह - महराजगंज से गोरखपुर।

अंकिता सिंह - महराजगंज से कुशीनगर।

पिंगल प्रसाद- महराजगंज से कुशीनगर

प्रभात कुमार श्रीवास्तव- महराजगंज से गोरखपुर।

महराजगंज आने वाले नए बीईओ

राजेश कुमार - कुशीनगर से महराजगंज।

रीता गुप्ता- कुशीनगर से महराजगंज।

अमित कुमार चौहान- कुशीनगर से महराजगंज।

अमितेश कुमार- कुशीनगर से महराजगंज।

महराजगंज। शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज द्विवेदी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के आदेश पर सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया है। जारी सूची के मुताबिक, जनपद से पांच बीईओ का तबादला किया गया। दूसरे जिले से यहां सिर्फ चार बीईओ भेजे गए हैं।