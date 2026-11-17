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जनपद में कुल 278 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 1.17 लाख बच्चे नामांकित हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बोर्ड से प्राप्त पत्र के क्रम में सभी प्रधानाचार्यों को जनवरी में प्री-बोर्ड और प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निर्देश दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार सभी माध्यमिक विद्यालयों को दिसंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कराना होगा, ताकि जनवरी में विद्यार्थियों को रिवीजन के लिए पूरा समय मिल सके।शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार जनवरी में प्री-बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इसी महीने इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान समेत अन्य विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। हाईस्कूल में आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक विषयों का आकलन किया जाएगा। इसका विस्तृत कार्यक्रम परिषद अलग से जारी करेगी।राजकीय माध्यमिक स्कूल बरवां राजा प्रधानाध्यापक रामजी प्रसाद ने बताया कि बोर्ड ने निर्देश दिया है कि प्री-बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों की तैयारी परखी जाए। कमजोर विषय और कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित कर उन्हें अतिरिक्त तैयारी कराई जाए, ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम आ सके।राजकीय माध्यमिक गौहरपुर के प्रधानाध्यापक अनमोल कुमार ने बताया कि इस बार बोर्ड ने सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र भी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से मॉडल पेपर डाउनलोड कर अभ्यास कर सकते हैं। स्कूल में तीन घंटे 15 मिनट की निर्धारित अवधि में पूरा प्रश्नपत्र हल करने का अभ्यास कराया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में प्रश्नपत्र के प्रारूप, अंक विभाजन और समय प्रबंधन की समझ विकसित होगी।