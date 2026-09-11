Maharajganj News: 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

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अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुखों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बैठक में प्रतिभाग किया। विज्ञापन

मुख्यमंत्री ने अभियान में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को वास्तविक लाभार्थियों की सफलता की कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। अभियान के तहत प्रदेश के करीब 4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुखों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।मुख्यमंत्री ने अभियान में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को वास्तविक लाभार्थियों की सफलता की कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। अभियान के तहत प्रदेश के करीब 4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

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महराजगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और सेवा काल पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक एक माह का व्यापक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों व उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों को विकसित भारत-2047 के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।