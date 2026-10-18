Maharajganj News: युवती से छेड़खानी के आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज

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नौतनवा पुलिस को दिए तहरीर में महिला ने बताया कि बृहस्पतिवार की देर शाम उनकी 19 वर्षीया पुत्री जा रही थी। गांव के ही जिसान खान रास्ते में रोककर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर पुत्री के साथ मारपीट की सड़क पर घसीटते हुए नदी की तरफ ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारा-पीटा।थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि युवती की मां की तहरीर पर आरोपी जिसान खान के विरुद्ध छेड़खानी, मारपीट, धमकी व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।