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Maharajganj News: मजदूरी से लौट रहे व्यक्ति पर हमला

Sat, 14 Nov 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:09 AM IST
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The police have registered an FIR in the case.
भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र के सोहसा बांसपार में दैनिक मजदूरी करके घर लौट रहे एक व्यक्ति पर गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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सोहसा बांसपार निवासी राजकुमार निषाद ने तहरीर में बताया है कि 11 नवंबर को शाम करीब सात बजे वह मजदूरी करके अपने घर आ रहा था। गांव के समीप पोखरी के पास पहुंचा तो गांव के ही सुधीर, गणेश, महेश, शैलेश सभी लोगों ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी।
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आरोप है कि जब उसने गाली देने से मना किया तो बुरी तरह से पीटा गया। वह किसी तरह वहां से घर आया। आरोप है कि घर पहुंचने के बाद आरोपी घर के अंदर घुस गए और वहां भी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी।
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प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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