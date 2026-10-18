Maharajganj News: वंदन योजना से नेहरू नगर में 197 लाख से होंगे विकास कार्य

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नगर पालिका परिषद की ओर से नेहरू नगर वार्ड में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, सीसी रोड के निर्माण पर 83.42 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, शेड निर्माण के लिए 38.67 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा वाटर कियोस्क के अधिष्ठापन पर 11.97 लाख रुपये और प्रकाश व्यवस्था पर 33 लाख रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। नगर पालिका की ओर से इन कार्यों का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।प्रस्ताव में इन चारों कार्यों की कुल अनुमानित लागत 167.06 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त इन कार्यों पर 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में 30.07 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह सभी कार्यों को मिलाकर कुल लागत 197.13 लाख रुपये निर्धारित की गई है।नगर पालिका की ओर से भेजे गए प्रस्ताव का उद्देश्य नगर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। सीसी रोड के निर्माण से आवागमन की सुविधा में सुधार होने की उम्मीद है। वहीं, शेड निर्माण से लोगों को जरूरत के अनुसार सुविधा मिल सकेगी। वाटर कियोस्क की स्थापना से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, जबकि प्रकाश व्यवस्था के कार्यों से नगर के संबंधित क्षेत्रों में रोशनी की सुविधा बेहतर हो सकेगी।