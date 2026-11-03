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Maharajganj News: भेड़िया में निकाला डोल भ्रमण, जयकारों से गूंजा गांव

Tue, 03 Nov 2026 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:17 AM IST
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The installation and consecration of the Hanuman idol will take place at the temple today.
चिउटहां। निचलौल क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेड़िया में हनुमान मंदिर में मूर्ति स्थापना समारोह के दूसरे दिन सोमवार को डोल भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मूर्ति स्थापना से पूर्व भगवान हनुमान की प्रतिमा को पूरे गांव में भ्रमण कराया गया।
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इस दौरान ग्राम देवता काली माई, कोटही माई, ब्रह्मस्थान सहित गांव के सभी देवी-देवताओं के स्थानों पर हनुमान जी की प्रतिमा की परिक्रमा कराई गई। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। डोल भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने ‘धर्म की जय हो’ और बजरंगबली के जयकारे लगाए। इससे पूरा गांव भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया।
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डोल भ्रमण में मुख्य रूप से गजेंद्र पटेल, जवाहिर प्रजापति, प्रदीप कुमार मिश्रा, किशोर पटेल, राहुल, विपिन कुमार, अजय पटेल, सुरेंद्र पटेल, इंद्रासन चौधरी, शिवप्रसाद, परविंदर पटेल और शेषनाथ पटेल मौजूद रहे। वहीं महिलाओं में गायत्री देवी, कौशल्या देवी और विनीता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की।
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