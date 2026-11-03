Maharajganj News: भेड़िया में निकाला डोल भ्रमण, जयकारों से गूंजा गांव

विज्ञापन

इस दौरान ग्राम देवता काली माई, कोटही माई, ब्रह्मस्थान सहित गांव के सभी देवी-देवताओं के स्थानों पर हनुमान जी की प्रतिमा की परिक्रमा कराई गई। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। डोल भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने ‘धर्म की जय हो’ और बजरंगबली के जयकारे लगाए। इससे पूरा गांव भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया।डोल भ्रमण में मुख्य रूप से गजेंद्र पटेल, जवाहिर प्रजापति, प्रदीप कुमार मिश्रा, किशोर पटेल, राहुल, विपिन कुमार, अजय पटेल, सुरेंद्र पटेल, इंद्रासन चौधरी, शिवप्रसाद, परविंदर पटेल और शेषनाथ पटेल मौजूद रहे। वहीं महिलाओं में गायत्री देवी, कौशल्या देवी और विनीता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की।