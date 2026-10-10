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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The injured has been identified as Rupvijay, son of Arjun, resident of Ramgram Dui in Nepal's Nawalparasi district.

Maharajganj News: सड़क दुर्घटना में नेपाली युवक घायल, जिला अस्पताल रेफर

Sat, 10 Oct 2026 02:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:27 AM IST
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The injured has been identified as Rupvijay, son of Arjun, resident of Ramgram Dui in Nepal's Nawalparasi district.
मिठौरा। चौक थाना क्षेत्र के केवलापुर कला के पास शुक्रवार शाम बाइक दुर्घटना में नेपाल निवासी एक युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौक पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया।
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पुलिस के अनुसार, घायल की पहचान नेपाल के नवलपरासी जिले के रामग्राम दुइ निवासी रुपविजय (30) पुत्र अर्जुन के रूप में हुई है। वह गौनरिया राजा निवासी सोमनाथ के घर आया था। शुक्रवार शाम बाइक से महराजगंज जाते समय केवलापुर कला के पास हादसे का शिकार हो गया। थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया।
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