Maharajganj News: धनतेरस से पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज, घर-आंगन होंगे रोशन

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धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन धन-धान्य और आरोग्यता की कामना से भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। इसके बाद नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के साथ दीपोत्सव संपन्न होगा।धनतेरस पर शाम 6:02 से 7:57 बजे तक पूजन का मुहूर्तज्योतिषाचार्य पं. विंध्यवासिनी पांडेय के अनुसार, छह नवंबर शुक्रवार को धनतेरस मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर सात नवंबर को सुबह 10:47 बजे तक रहेगी। धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक है। वहीं, प्रदोष काल शाम 5:33 बजे से रात 8:09 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि वृषभ लग्न में पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करनी चाहिए। शाम को घर के मुख्य द्वार पर यम दीपक जलाने की भी परंपरा है।कल मनेगी नरक चतुर्दशी और छोटी दिवालीमुख्यालय स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी ज्योतिषाचार्य पं. अवधेश पांडेय ने बताया कि सात नवंबर शनिवार को नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन सुबह तेल लगाकर स्नान करने और यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है। उन्होंने बताया कि इस दिन हनुमान जी के प्राकट्य दिवस के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, आरती और भंडारे होंगे। हनुमान जी की पूजा से भय और बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है।आठ को होगी लक्ष्मी-गणेश की पूजारविवार आठ नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। कार्तिक अमावस्या तिथि आठ नवंबर को सुबह 11:27 बजे से शुरू होकर नौ नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में अमावस्या तिथि मिलने के कारण दीपावली आठ नवंबर को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 बजे से रात 7:50 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक है। इस दिन घरों और प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा होगी। व्यापारी वर्ग बही-खातों का पूजन करेगा। इसके अलावा शारदा और काली पूजा भी की जाएगी।नौ को गोवर्धन पूजा, 11 को भाई दूजसोमवार नौ नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इसी प्रसंग की स्मृति में श्रद्धालु गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का भोग लगाएंगे। इस दिन गाय और बैलों की पूजा का भी विशेष महत्व है। नगर के श्याम मंदिर में आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राधे-राधे बाबा ने बताया कि पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंगलवार 10 नवंबर को कायस्थ समाज की ओर से भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाएगी। वहीं, बुधवार 11 नवंबर को भाई दूज के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव का समापन होगा। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करेंगी।