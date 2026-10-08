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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The deceased was identified as Dheeraj Chaudhary, resident of village Girhiya in Nichlaul police station area.

Maharajganj News: लावारिश हालत मे मिला युवक का शव

Thu, 08 Oct 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:11 AM IST
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The deceased was identified as Dheeraj Chaudhary, resident of village Girhiya in Nichlaul police station area.
सिसवा बाजार। कस्बे के मीराबाई नगर वार्ड पोखरा टोला में बुधवार की शाम लावारिस हालत में युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पोखरे के पास हैंड पाइप पर चार बजे से एक युवक गिरा पड़ा था। करीब दो घंटे तक हिलता-डुलता न देख लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सिसवा चौकी इंचार्ज दिव्य प्रकाश मौर्य ने बताया कि शव के पास से सीरिंज, नमकीन का पैकेट और मोबाइल मिला है। इसके आधार पर मृतक की पहचान निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम गिरहिया निवासी धीरज चौधरी (22) के रूप में पहचान हुई।
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मृतक के भाई सोनू चौधरी ने बताया कि धीरज पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में लोहे के फैक्टरी में काम करता था, एक माह पूर्व मकान बनवाने के लिए गिरहिया अपने घर आया था। कुछ सामान लेने सिसवा गया था। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजन को सूचना दे दी गई है।
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