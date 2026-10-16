फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The court sentenced him to the period already spent in jail and imposed a fine of five thousand rupees.

Maharajganj News: कारागार से रिहा हुआ ट्रेविस फेलेन, लौटेगा कैलीफोर्निया

Fri, 16 Oct 2026 02:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
The court sentenced him to the period already spent in jail and imposed a fine of five thousand rupees.
महराजगंज। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में प्रवास करने के मामले में निरुद्ध अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन बृहस्पतिवार को जिला कारागार से रिहा हो गया। अब वह अमेरिकी दूतावास की मदद से कैलिफोर्निया वापस लौटेगा। अभी उसे पुलिस लाइन में रखा गया है।
विज्ञापन

35 वर्षीय ट्रेविस फेलेन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया था कि वह 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जिसकी अवधि फरवरी में ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद भी वह प्रवास कर रहा था।
विज्ञापन

इस पर फरेंदा पुलिस ने वीजा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में सीजेएम कोर्ट ने सोमवार देर शाम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। दूतावास की तरफ से ट्रेविस फेलेन के अधिवक्ता सुभाष पासवान ने जुर्माना कोर्ट में जमा किया था जिसके बाद बृहस्पतिवार को कारागार से उसे रिहा कर दिया गया। फेलेन के अधिवक्ता ने बताया कि कारागार से सुपुर्दगी लेकर फेलेन को पुलिस लाइन में रखा गया है। वीजा पासपोर्ट के लिए दूतावास सक्रिय है। वीजा पासपोर्ट जारी होने के बाद उसे अमेरिका वापस भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed