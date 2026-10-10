Maharajganj News: पहली बरसात में ही ढह गया लाखों का नाला, निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव में मार्कंडेय के घर से जवाहिर के घर तक मई-जून में नाला बनवाया गया था। ग्रामीणों के मुताबिक, निर्माण के कुछ समय बाद ही इसकी खामियां सामने आने लगी थीं। हाल में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान नाले का पश्चिमी हिस्सा कई जगहों पर टूट गया। आरोप है कि निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई। कार्यस्थल पर योजना की लागत और अन्य विवरण बताने वाला बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। जिससे ग्रामीणों को परियोजना की वास्तविक लागत की जानकारी नहीं मिल पा रही है।गांव निवासी कैलाशी देवी ने बताया कि उनके घर के सामने करीब तीन महीने पहले नाला बनाया गया था, जो पहली बरसात में ही टूट गया। इससे उनके शौचालय की दीवार नाले की ओर झुक गई है। दीवार को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी का सहारा देना पड़ा है। घर के सामने नाले में पानी जमा होने से छोटे बच्चों के डूबने का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने बताया कि परिवार को हर समय अनहोनी की आशंका सताती रहती है।ग्रामीण संतोष चौधरी ने बताया कि नाला निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री के इस्तेमाल का विरोध किया गया था, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य की निगरानी के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नतीजतन, बारिश में नाले की गुणवत्ता की पोल खुल गई।वहीं, ग्रामीण नईम ने आरोप लगाया कि निर्माण में मानकों की अनदेखी से सरकारी धन की बर्बादी हुई है। नाले के निर्माण के दौरान पहले से लगी पाइप को भी हटा दिया गया, जिससे किसानों का रास्ता बाधित हो गया है। इससे खेतों तक आने-जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने नाले के निर्माण की जांच कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गांव के रामदयाल, राजू, आकाश, संतोष चौधरी, जवाहिर, सुरेश, कमलेश, बेनी माधो, नईम, अकबर, अनवर और मुर्तुजा ने नाराजगी जताई है।मामले की जानकारी नहीं थी। योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि नाला टूटा है तो उसकी मरम्मत कराई जाएगी और कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।- संतोष कुमार यादव, खंड विकास अधिकारी, निचलौल