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Maharajganj News: तबादले के एक माह बाद भी सीएचसी परतावल में जमे दो चिकित्सक

Sun, 18 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:51 AM IST
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The CMO had issued instructions to relieve the Partawal superintendent.
परतावल। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने व विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए तबादलों पर सीएचसी, परतावल में अमल नहीं हो सका है। तबादले के एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी दो चिकित्सक वहां तैनात हैं।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी की ओर से किए गए तबादले के तहत सीएचसी परतावल में तैनात जनरल सर्जन डॉ. पूर्णिमा जायसवाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा भेजा गया है। वहीं, डॉ. अनिल जायसवाल का तबादला सीएचसी, गोपाला व बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शशिभूषण कुमार का तबादला सीएचसी, रतनपुर किया गया है। एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी डॉ. पूर्णिमा और डॉ. अनिल सीएचसी, परतावल में ही तैनात हैं। सीएमओ ने तबादले के समय ही अधीक्षक परतावल को चिकित्सकों को रिलीव करने के निर्देश दिए थे।
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इस संबंध में सीएचसी परतावल के अधीक्षक डॉ. अमित कुमार ने बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शशिभूषण कुमार को रिलीव कर दिया गया है। शेष दो चिकित्सकों को त्योहार के कारण रोका गया है। त्योहार समाप्त होने के बाद उन्हें भी रिलीव कर दिया जाएगा।
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