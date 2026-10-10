Maharajganj News: आज थाना दिवस में काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे लेखपाल

विज्ञापन

नौतनवा तहसील मुख्यालय के समस्त लेखपाल जहां 21 हल्कों का संपूर्ण कार्य तो वहीं 60 हलकों पर सभी प्रशासनिक ग्रुपों से खुद को रिमूव कर ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किए रहे। लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि आंदोलन की अगली कड़ी में शनिवार को सभी लेखपाल थाना दिवस में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि लगातार 18 दिनों से आंदोलन करने के बावजूद शासन स्तर से मांगों पर अमल की दिशा में अब तक कोई पहल न किया जाना अत्यंत ही निंदनीय है।लेखपाल रमेश गुप्ता, राहुल शर्मा, दीपेंद्र धवल, जहीरूद्दीन खान, मंजूर अली, कृष्णगोपाल, राघवेंद्र विश्वकर्मा, रत्नेश गुप्ता, सुनील वर्मा, विनोद पटेल आदि लेखपालों का कहना है कि यदि समय रहते लेखपाल संघ की समस्त मांगें नहीं मानी गईं तो 17 अक्तूबर से लेखपाल संघ संपूर्ण शासकीय कर्तव्यों और दायित्वों का बहिष्कार करेगा।