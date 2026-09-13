Maharajganj News: प्रशासन ने खलिहान की जमीन से हटवाया अतिक्रमण

सिसवा बाजार। उपजिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में शनिवार को नायब तहसीलदार अंकुर सिद्धार्थ के नेतृत्व में राजस्व टीम और स्थानीय नगर पालिका की टीम ने मेंहदिया में सार्वजनिक खलिहान की जमीन से अतिक्रमण हटवा दिया।जानकारी के अनुसार मेंहदिया में गाटा संख्या 85 की सार्वजनिक 90 डिस्मिल जमीन का उपयोग गांव के लोग पहले खलिहान के रूप में करते थे। उस पर काफी दिनों से कई लोग अवैध कब्जा कर, कटरैन, पक्का निर्माण, झोपड़ी इत्यादि डालकर अपना सामान रखा था। इसकी शिकायत पर राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम ने अवैध कब्जे को बुलडोजर की सहायता से हटवा दिया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी सिसवा विंध्याचल, राजस्व निरीक्षक राम निवास, राम बचन, लेखपाल अंशुमान सहित भारी संख्या में पुलिस, राजस्वकर्मी और नगर पालिकाकर्मी मौजूद रहे।