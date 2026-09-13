Maharajganj News: सिंचाई विभाग के अभियंताओं का आंदोलन छठवें दिन भी जारी

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सिंचाई कॉलोनी में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के जिलाध्यक्ष विक्रम कुमार अग्रहरि के नेतृत्व में कर्मचारियों ने बैठक कर अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की और आगे की रणनीति तय की। बैठक में संगठन ने 11 बिंदुओं को लेकर अपनी आपत्तियां दोहराईं। इनमें 22 मई 2025 की बैठक की कार्यवृत्ति और अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने, लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण, प्रतिकूल कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच और संबंधित कर्मचारी को पक्ष रखने का अवसर देने की मांग शामिल रही। संगठन ने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमसम्मत, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के लिए है।

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महराजगंज। सिंचाई निर्माण खंड सिद्धार्थनगर के अधिशासी अभियंता के खिलाफ जूनियर इंजीनियरों और विभागीय कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन शनिवार को छठवें दिन भी जारी रहा।