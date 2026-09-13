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Maharajganj News: भाजपा की सरकार ने पीडीए के लोगों का हक छीना

Sun, 13 Sep 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 03:01 AM IST
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The BJP government snatched away the rights of the PDA people.
जनपंचायत में सरकार पर छात्रों, मजदूरों और किसानों का दर्द नहीं समझने का आरोप
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महराजगंज। नगर पंचायत पनियरा में शनिवार को एक मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीडीए जनपंचायत का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. रामदुलारे राजभर रहे।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने पीडीए के लोगों का हक छीन लिया है। पूर्व में सपा की सरकार ने जनहित के कार्य कर प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले गए। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल पर सपा सरकार का पांच साल भारी है। भाजपा ने सपा सरकार की योजनाओं को बंद करने का कार्य किया है।
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आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार मजदूर, किसान और छात्रों के दर्द को नहीं समझती है। पेपर आउट करवाकर अपने लोगों को नौकरियों में भर्ती करती है। उसने पीडीए समाज के लोगों के हक को छीन लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस पीडीए और जनविरोधी सरकार को सबक सिखाने के लिए सबको एकजुट होना होगा।
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कार्यक्रम का संचालन शत्रुघ्न कन्नौजिया ने किया। कार्यक्रम को डॉ. कृष्णभान सिंह सैंथवार, अजय कुमार गुप्त उर्फ लल्ला भैया, राजेश निषाद, आनंद निषाद, रामगोपाल यादव, अमरनाथ यादव, विद्यासागर यादव, इंद्रासन यादव आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर अर्जुन यादव, अम्बिका यादव, मातादीन निषाद समेत भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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