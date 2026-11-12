Maharajganj News: फरेंदा से लक्ष्मीपुर लौट रहे युवक की ट्रेन से गिरकर मौत

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मृतक की पहचान पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के सिसवनिया विशुन गांव निवासी अंकित (पुत्र कमलेश चौरसिया) के रूप में हुई है। परिजन के मुताबिक, बुधवार सुबह अंकित अपने पिकअप वाहन का जरूरी सामान खरीदने फरेंदा गया था। सामान लेने के बाद वह ट्रेन से घर लौट रहा था। इसी दौरान मोहनापुर के पास अचानक ट्रेन से नीचे गिर गया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पहचान होने पर पुलिस ने परिजन को सूचना दी।थानाध्यक्ष गौरव राय कनौजिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।