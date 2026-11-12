Maharajganj News: बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

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आनंदनगर कस्बे के वार्ड-1, अंबेडकर नगर (सिधवार) निवासी जगदीश चौधरी (60) मंगलवार शाम करीब छह बजे किसी काम से धानीढाला गए थे। घर लौटते समय सड़क पार करने के दौरान बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें सीएचसी, बनकटी ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मृतक के बेटे शिवचरन ने बताया कि बनकटी से गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।