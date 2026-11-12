Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   An elderly man passed away on the way to Gorakhpur, where he was being taken for medical treatment.

Maharajganj News: बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

Thu, 12 Nov 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
An elderly man passed away on the way to Gorakhpur, where he was being taken for medical treatment.
फरेंदा। आनंदनगर कस्बे के धानीढाला के पास मंगलवार शाम सड़क हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को परिजन इलाज के लिए गोरखपुर ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन

आनंदनगर कस्बे के वार्ड-1, अंबेडकर नगर (सिधवार) निवासी जगदीश चौधरी (60) मंगलवार शाम करीब छह बजे किसी काम से धानीढाला गए थे। घर लौटते समय सड़क पार करने के दौरान बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें सीएचसी, बनकटी ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मृतक के बेटे शिवचरन ने बताया कि बनकटी से गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed