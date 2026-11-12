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Maharajganj News: बंद कमरे में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

Thu, 12 Nov 2026 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:56 AM IST
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Incident occurred on Tuesday night in Khajuriya village; a forensic team also conducted an investigation.
मिठौरा। चौक थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में बुधवार सुबह घर के बंद कमरे में 17 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटका मिला। किशोरी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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खजुरिया निवासी किशोरी मंगलवार की रात कमरे का दरवाजा बंद कर सोने गई थी। बुधवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजन को चिंता हुई। दरवाजा खुलने पर कमरे के अंदर छत की कुंडी से दुपट्टे के सहारे पूनम का शव लटका मिला। यह देखकर परिजन शोर मचाने लगे। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की।
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थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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