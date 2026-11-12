Maharajganj News: बंद कमरे में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

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खजुरिया निवासी किशोरी मंगलवार की रात कमरे का दरवाजा बंद कर सोने गई थी। बुधवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजन को चिंता हुई। दरवाजा खुलने पर कमरे के अंदर छत की कुंडी से दुपट्टे के सहारे पूनम का शव लटका मिला। यह देखकर परिजन शोर मचाने लगे। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की।थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।