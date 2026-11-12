Maharajganj News: तेज रफ्तार पिकअप ने पांच वर्षीय मासूम को रौंदा

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जानकारी के अनुसार, गौहरपुर अमहवा निवासी कन्हैया अग्रहरि का पांच वर्षीय बेटा अनमोल अग्रहरि बुधवार सुबह करीब 10 बजे कोचिंग से पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान समरधीरा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए लेकर निकले लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।मासूम की मौत की खबर मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने भागने का प्रयास कर रहे पिकअप चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने वाहन में भी तोड़फोड़ की। इससे चौराहे पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पुरंदरपुर पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद पिकअप और चालक को कब्जे में ले लिया।थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी चालक को हिरासत में और वाहन को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।