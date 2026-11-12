Maharajganj News: चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दो गंभीर

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जानकारी के अनुसार, कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के सेखुई गांव निवासी हिमांशु अपनी मौसी के घर सबयां उत्तर टोला में रहकर एक विद्यालय में कक्षा 12 में पढ़ता था। बुधवार को छुट्टी होने के कारण वह अपने मौसेरे भाई सागर और गांव के मित्र प्रदीप के साथ बाइक से सिसवा बाजार जा रहा था। टैक्सी स्टैंड के पास सामने से आ रहे चार पहिया वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में हिमांशु की मौत हो गई।राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी सिसवा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।हिमांशु के पिता सुरेंद्र सिंह गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं, जबकि मां सुनैना गृहिणी हैं। बेटे की पढ़ाई में रुचि देखकर माता-पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसी सपने के साथ मां ने पिछले साल उसे बेहतर शिक्षा के लिए अपनी बहन के घर सबयां भेजा था लेकिन सड़क हादसे ने परिवार का सपना छीन लिया।