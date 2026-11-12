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Maharajganj News: चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दो गंभीर

Thu, 12 Nov 2026 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:52 AM IST
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An accident occurred near the Siswa taxi stand; three young men were riding on a single motorcycle, and none of them were wearing helmets.
सिसवा बाजार। सिसवा-निचलौल मार्ग पर स्थानीय टैक्सी स्टैंड के समीप बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे चार पहिया वाहन और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार हिमांशु (18) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर और प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों एक ही बाइक पर बिना हेलमेट के सवार थे।
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जानकारी के अनुसार, कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के सेखुई गांव निवासी हिमांशु अपनी मौसी के घर सबयां उत्तर टोला में रहकर एक विद्यालय में कक्षा 12 में पढ़ता था। बुधवार को छुट्टी होने के कारण वह अपने मौसेरे भाई सागर और गांव के मित्र प्रदीप के साथ बाइक से सिसवा बाजार जा रहा था। टैक्सी स्टैंड के पास सामने से आ रहे चार पहिया वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में हिमांशु की मौत हो गई।
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राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी सिसवा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना टूटा
हिमांशु के पिता सुरेंद्र सिंह गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं, जबकि मां सुनैना गृहिणी हैं। बेटे की पढ़ाई में रुचि देखकर माता-पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसी सपने के साथ मां ने पिछले साल उसे बेहतर शिक्षा के लिए अपनी बहन के घर सबयां भेजा था लेकिन सड़क हादसे ने परिवार का सपना छीन लिया।
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