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तीन वाहनों से दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए सोनौली पहुंचे राजनयिक दल की आवाजाही को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दल को नेपाल पुलिस की सुरक्षा में सौंप दिया। इसके बाद सभी सदस्य काठमांडू के लिए रवाना हो गए।जानकारी के अनुसार, राजदूत और अस्थायी उपसचिव के साथ कुल 46 सदस्यीय दल दिल्ली से सोनौली पहुंचा था। राजनयिकों की मौजूदगी और दल की संख्या को देखते हुए सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। भारतीय पुलिस ने नेपाल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर दल को सुरक्षित सीमा पार कराया। इस दौरान दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं। सोनौली कोतवाली प्रभारी विशाल शुक्ला ने बताया कि थाईलैंड की राजदूत चंतिफा फुत्राकुल और अस्थायी उपसचिव सुनथोर्न चैयिंदीपुम 46 सदस्यीय दल के साथ दिल्ली से सोनौली पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक इंतजाम किए गए थे। नेपाल पुलिस के साथ समन्वय कर पूरे दल को सुरक्षित काठमांडू के लिए रवाना कराया गया।