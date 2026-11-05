Maharajganj News: मुरासू तूफान का महराजगंज में असर नहीं, शुष्क रहेगा मौसम

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बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री और न्यूनतम 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में हल्की धूप खिली रही, जबकि सुबह और शाम ठंडक महसूस हुई। सुबह कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम का यह मिजाज फिलहाल जारी रहने का अनुमान है।तूफान का रुख दूसरी ओर, बारिश के आसार नहीं मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मुरासू का पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिले में न तेज हवाएं चलेंगी और न ही बारिश होगी। तूफान के चलते हवाओं की दिशा में मामूली बदलाव संभव है, लेकिन तापमान पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा।कोहरे की गिरफ्त में आएंगे तराई के इलाके आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान गिरकर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह के समय कोहरा बढ़ेगा। तराई और नदी किनारे के क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है।मौसम शुष्क रहने से धान की कटाई और मड़ाई में जुटे किसानों को राहत मिली है। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बारिश होने पर खेतों में पड़ी धान की फसल प्रभावित हो सकती थी। अब किसान आसानी से कटाई-मड़ाई कर सकेंगे। साथ ही गेहूं की बोआई की तैयारी भी प्रभावित नहीं होगी।मुरासू तूफान का महराजगंज समेत तराई क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह-शाम कोहरा बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार हैं।- अतुल कुमार सिंह, प्रभारी, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र