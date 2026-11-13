Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The shopkeeper has had the amount returned to the account.

Maharajganj News: 70 हजार रुपये खाते से उड़ाए, दुकानदार ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

Fri, 13 Nov 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
The shopkeeper has had the amount returned to the account.
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के करमहिया तिराहे पर स्थित रैना इन्फॉर्मेशन सेंटर में रुपये जमा करने आए एक युवक ने दुकानदार के मोबाइल से 70 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। शक होने पर दुकानदार ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार ने खाते में रकम वापस करा ली है।
विज्ञापन

सेंटर के संचालक नीरज रैना ने बताया कि बृहस्पतिवार को करीब 12 बजे युवक दुकान पर पहुंचा। उसने पहले तीन हजार रुपये जमा कराए। इसी दाैरान उसका यूपीआई पिन देख लिया। दोबारा तीन हजार रुपये ट्रांसफर करने के बहाने मोबाइल लेकर पैसे उड़ा लिए।
विज्ञापन

इस संबंध में थानाध्यक्ष केके सिंह ने बताया कि मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed