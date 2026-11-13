Maharajganj News: पहचान छिपाकर नेपाल जाने की कोशिश करते इंडोनेशियाई महिला पकड़ी गई

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जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे एक महिला सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पहुंची और नेपाल में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए भारतीय मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया। कार्ड पर नाम ली किम लियेन और पता कोलकाता का दर्ज था। हालांकि, महिला ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रही थी और उसके हावभाव भी इमिग्रेशन अधिकारियों को संदिग्ध लगे।संदेह होने पर अधिकारियों ने उससे गहन पूछताछ की तो उसने अपना इंडोनेशियाई पासपोर्ट प्रस्तुत किया। पासपोर्ट में महिला का नाम रोहाना, जन्मतिथि 20 अक्तूबर 1970 और राष्ट्रीयता इंडोनेशिया दर्ज थी। पासपोर्ट 11 अगस्त 2023 को जारी हुआ था, जिसकी वैधता 11 अगस्त 2033 तक है। उसके पास भारतीय मल्टीपल एंट्री रोजगार श्रेणी का ई-3 वीजा भी था, जिसकी वैधता 9 नवंबर 2026 को समाप्त हो चुकी थी।महिला पर कथित रूप से अपनी पहचान छिपाने, दस्तावेज में छेड़छाड़ और विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन का आरोप है। आवश्यक पूछताछ के बाद उसे आगे की विधिक कार्रवाई के लिए बुधवार की रात करीब 12 बजे सोनौली थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।भारतीय लोगों को नेपाल जाते समय सत्यापन नहीं कराना होता है। बताया जा रहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी और वह एंट्री कराने के लिए आव्रजन कार्यालय पहुंच गई। वहां आईडी और महिला की भाषा देखकर संदेह हुआ। उसके बाद पूछताछ में परत दर परत खुलती चली गई।