महराजगंज: प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग पर 33 हजार वोल्ट के टावर पर चढ़ी किशोरी, 4 घंटे चला ड्रामा

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परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महफूज भेजा था जेल

पुलिस के अनुसार, कटका निवासी किशोरी का छितौना गांव के महफूज (19) से प्रेम प्रसंग था। करीब 15 दिन पहले परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महफूज को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया था। किशोरी को इसकी जानकारी शनिवार को हुई थी। टावर से उतरने के लिए उसने लिखित आश्वासन मांगा। पुलिस के आश्वासन के बाद वह नीचे उतरी। थाना प्रभारी योगेंद्र राय ने बताया कि किशोरी को समझाकर घर भेज दिया गया है।

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महराजगंज के निचलौल में प्रेमी से फोन पर संपर्क टूटने से एक किशोरी परेशान हो उठी। उसे शनिवार को जब महफूज के जेल जाने की जानकारी मिली तो वह रविवार सुबह वह कटका और झरवलिया गांव के सिवान में स्थित 33 हजार वोल्ट के विद्युत टावर पर चढ़ गई। प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग पर अड़ी किशोरी को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 9:45 बजे उसे सुरक्षित नीचे उतारा।