Maharajganj News: खेल प्रतिभाओं को मिला सम्मान, खिलाड़ियों में बढ़ा उत्साह

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी और मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। जनपद के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पदक जीत रहे हैं और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं।संगठन के अध्यक्ष दशरथ गुप्ता ने विभिन्न खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धियों की जानकारी दी। हॉकी में करन विश्वकर्मा, आर्यन चौधरी, खुशी पटेल और सत्येंद्र विश्वकर्मा को सम्मानित किया गया। कुश्ती में फैजल अली बंजारा, रंगराज नारायण पांडे, गुंजा यादव, आशीष यादव और निखिल यादव, जबकि कबड्डी में रंजीत निषाद, सुनैना, अर्चना और अंजलि को सम्मान मिला।एथलेटिक्स में रिंकी और विपिन मौर्य, फुटबॉल में सृजन यादव, शिखा, रागिनी, संजना, बब्बी, मानसी, ताहिर और साहिल खान को सम्मानित किया गया। क्रिकेट में शुभम पांडे और धीरज, वॉलीबॉल में श्वेता विश्वकर्मा, दिव्या, मुस्कान, खुशी, शबाना और अंजू को सम्मान मिला। ताइक्वांडो में नीलू पांडे, उत्कर्ष, जुबेर अहमद, सत्यम मिश्रा, मोहम्मद अल्फाज, रिशु प्रजापति, अंकित, आराध्य, रुखसाना और रिया तथा शतरंज में अयांश सिंह और लक्ष्मी चौहान को सम्मानित किया गया।खिलाड़ियों को निखारने में योगदान देने वाले प्रशिक्षकों विवेक पाण्डेय, विवेक कुमार वर्मा, दीनानाथ विश्वकर्मा, गोरख गुप्ता, सौजन्य स्नेह प्रियदर्शी, फराज अहमद, रियाज अली, रिज़वान अहमद फैजी, सिद्धार्थ पटेल, उमा प्रभा त्रिपाठी, अंकिता सिंह राजपूत, निखिल सिंह, सुशील शर्मा, पंकज पटेल और आकर्ष कुमार श्रीवास्तव को सीडीओ ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।इस मौके पर सचिव जीवेश मिश्रा ,अभिषेक कुमार विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष रितेश त्रिपाठी, सह सचिव राजकुमार जायसवाल, सलीम खान, नवरत्न मिश्रा, जियाउलहक, सोमनाथ चौरसिया, चन्दन गुप्ता, आकर्ष श्रीवास्तव, भवानी सिंह, नागेश्वर गुप्ता, निखिल सिंह उपस्थित रहें।