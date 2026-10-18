Maharajganj News: दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर पुलिस अलर्ट

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जनपद में करीब 1712 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित हैं। करीब 30 से अधिक स्थानों पर रावण दहन और प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरत के अनुसार नाकाबंदी भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों और अफवाहों पर नजर रखी जा रही है, ताकि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित ध्वनि सीमा, डीजे की संख्या और ऊंचाई संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत मिलने पर कुछ संचालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई है।