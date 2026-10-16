Maharajganj News: सभासद उपचुनाव में संतोष जीते अमन को 55 मतों से हराया

विज्ञापन



वार्ड में सभासद पद के लिए पांच प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 13 अक्टूबर को हुए मतदान में कुल 1581 मत पड़े थे। जबकि कुल मतदाता 3097 थे। बृहस्पतिवार को सदर तहसील में मतों की गिनती कराई गई। इसमें संतोष पांडेय को सर्वाधिक 702 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अमन निगम को 647 मत प्राप्त हुए। अनिल वर्मा को 82, सरोज देवी को 54 और नागेंद्र को 55 मत मिले। एक मतदाता ने नोटा का प्रयोग किया।

विज्ञापन

महराजगंज। नगर पालिका परिषद के वार्ड-6 शिवनगर में सभासद पद के उपचुनाव में संतोष पांडेय ने 55 मतों से जीत दर्ज की। बृहस्पतिवार को सदर तहसील में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हुई। करीब साढ़े 11 बजे मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया गया। तहसीलदार पंकज शाही ने संतोष को जीत का प्रमाणपत्र सौंपा।