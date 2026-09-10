Maharajganj News: तहसील दिवस में बिना अवकाश अनुपस्थित रहे आठ लेखपालों का वेतन रोका

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नौतनवा। गत शनिवार को नौतनवा तहसील में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में बिना अवकाश लिए अनुपस्थित रहे आठ लेखपालों को वेतन रोक दिया गया है। एसडीएम कुणाल ने इस अनुशासनहीनता पर आठों लेखपालों का एक-एक दिन का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है।एसडीएम कुणाल ने बताया कि तहसील दिवस शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। इसमें आने वाले कई महत्वपूर्ण जनसमस्याओं का लेखपालों के माध्यम से मौके पर समाधान कराया जाता है या निस्तारण आख्या प्रस्तुत की जाती है।उन्होंने बताया कि गत शनिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नौतनवा तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया था। इस दिन कुछ लेखपालों ने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अवकाश मांगी थी किंतु उनका अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ था। बावजूद इसके उक्त लेखपाल तथा कुछ अन्य लेखपाल बिना किसी सूचना के ही अनुपस्थित थे। यह कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता का परिचायक है।एसडीएम कुणाल ने बताया कि लेखपाल पूजा श्रीवास्तव, आशुतोष मिश्रा, मनोज पाल, ओमकारनाथ सिंह, दिनेश चंद्र उपाध्याय, रत्नेश कुमार, राहुल शर्मा एवं सन्नी सहानी का एक दिन का वेतन बाधित कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।