Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Sadar MLA Jaymangal Kannaujia inaugurated the construction of an 1100-meter-long road after performing a religious ceremony

Maharajganj News: एक करोड़ से बनेगी केवलापुर से जिनवा टोला तक सड़क

Sat, 14 Nov 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Sadar MLA Jaymangal Kannaujia inaugurated the construction of an 1100-meter-long road after performing a religious ceremony
महराजगंज। सदर विकास खंड के केवलापुर से जिनवा टोला तक एक करोड़ रुपये की लागत से 1100 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। शुक्रवार को सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने पूजन-अर्चन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
विज्ञापन

इस मौके पर विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कें क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं। बेहतर सड़क से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलती है।
विज्ञापन

विधायक ने कहा कि यह सड़क बनने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समय से पूरा कराया जाए। गुणवत्ता में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष जय हिंद चौधरी, ग्राम प्रधान राम सवारे यादव, धर्मेंद्र मौर्य, पारिखन गुप्ता, शिवाकांत गुप्ता, प्रदीप भारती, अजीत यादव, रणविजय चौधरी, सहायक अभियंता कर्ण सिंह, अवर अभियंता योगेश तिवारी और पवन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed