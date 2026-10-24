Maharajganj News: बार-बार दिख रहा अजगर, दहशत के साए में रह रहे नाैतनवा में लोग

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स्थानीय लोगों का कहना है कि अजगर प्रतिदिन शाम के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री से लेकी गांधी आश्रम के निकट मौजूद शौचालय के आसपास देखा जा रहा है। सबसे अधिक डर इस मार्ग से आवागमन करने वाले छोटे बच्चों को लेकर बना हुआ है। दीपक मोदनवाल, अशोक प्रताप सिंह, अमरिंदर सिंह, रवि राजभर, अभिषेक जायसवाल, निखिल, शिवम राय आदि लोगों का कहना है कि अजगर करीब 10 फुट का है। संज्ञान में होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से उस अजगर को कहीं दूर ले जाकर छोड़ने की मांग की है।इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी रवींद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आ गया है। टीम भेजकर अजगर को पकड़कर सुरक्षित वन में छोड़ दिया जाएगा। संवादु