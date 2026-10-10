Maharajganj News: डीएम ने खुलवाया वेयरहाउस, ईवीएम-वीवीपैट की सफाई, 12 अक्तूबर से एफएलसी शुरू

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डीएम ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एफएलसी के लिए तैयार करने को कहा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि ईवीएम वेयरहाउस चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार खोला गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।डीएम ने बताया कि एफएलसी पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक चुनाव से पहले ईवीएम-वीवीपैट की जांच निर्माता कंपनी बीईएल के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाती है। यह जांच जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है। केवल एफएलसी में उत्तीर्ण मशीनें ही चुनाव में उपयोग की जाएंगी। एफएलसी की प्रक्रिया चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।वेयरहाउस निरीक्षण के बाद डीएम एवं निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने वोटर लिस्ट में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने नए मतदाताओं को बढ़ाने की भी मांग की। डीएम ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वे घर-घर जाकर वोटर लिस्ट को सही कराएं। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे।