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अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल और संयुक्त निदेशक डॉ. अरुण कुमार गर्ग ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। यहां डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ऑक्सीजन, दवाओं, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की उपलब्धता देखी। अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को तत्काल उपचार मिलना चाहिए।इसके बाद वार्डों, शौचालयों और परिसर की सफाई व्यवस्था देखी। एसएनसीयू में नवजातों की देखभाल, वार्मर मशीनों और स्टाफ की उपलब्धता जांची। तीमारदारों से भी इलाज का फीडबैक लिया। ऑपरेशन थिएटर में उपकरणों और दवाओं की स्थिति परखी। उपस्थिति रजिस्टर की जांच में कुछ कर्मचारियों के देर से आने पर नाराजगी जताई। निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी समय से ड्यूटी पर पहुंचें और मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें।