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कार्यदायी संस्था ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजकर लैब का निरीक्षण करने का अनुरोध किया है। सीएमओ की ओर से टीम गठित कर निरीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद लैब में उपकरणों को स्थापित करने और संचालन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएमएस डॉक्टर एके द्विवेदी ने बताया नवंबर माह के अंत तक लैब शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने बताया कि इस लैब के शुरू होने से महिला अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को कई तरह की जांच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी।यहां कुल 117 प्रकार की जांच की व्यवस्था होगी। इसमें ब्लड की विभिन्न जांचों के साथ हार्मोनल जांच, कैंसर से संबंधित जांच और बायोप्सी जैसी महत्वपूर्ण जांचें शामिल हैं।अभी इन जांचों के लिए मरीजों को कई बार दूसरे अस्पतालों या निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। लैब शुरू होने के बाद मरीजों को काफी राहत मिलेगी। विशेष रूप से जटिल और हार्मोन संबंधी बीमारियों की जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत कम हो जाएगी। केवल कुछ दुर्लभ मामलों में ही मरीजों को दूसरे केंद्रों पर भेजना पड़ सकता है।करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से इस लैब का निर्माण कराया गया है। निर्माण कार्य यूपीसीएलडीएस गोरखपुर प्रखंड की ओर से कराया गया है। लैब में कुछ नए उपकरण भी पहुंच चुके हैं, जिन्हें निरीक्षण के बाद स्थापित किया जाएगा।