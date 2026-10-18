Maharajganj News: पति ने ही लगाई थी साड़ी सेंटर एवं ब्यूटी पार्लर में आग

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जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार की रात करीब 12 बजे हट्ठी माता मंदिर के समीप स्थित आकांक्षा साड़ी सेंटर एवं ब्यूटी पार्लर में आग लग गई थी। आग की सूचना मिलने पर दुकान मालिक पुष्पा सिंह और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक दुकान में रखी साड़ियां, कॉस्मेटिक और अन्य सामान जलकर राख हो गए थे। घटना में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था।दुकान में आग लगने के मामले में पुष्पा सिंह ने अपने पति के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि पति-पत्नी के बाद विवाद है। लंबे समय से दोनों अलग रह रहे हैं। बृहस्पतिवार को दिन में पति-पत्नी में बहस हुई थी।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी पति गिरजेश सिंह पुत्र रामाज्ञा सिंह निवासी मुंडेरी चौबे, थाना कोठीभार व हाल पता छातीराम वार्ड-12 थाना श्यामदेउरवां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।