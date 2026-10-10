Maharajganj News: बिल जमा करने के नाम पर 55 हजार रुपये लेने का आरोप, जांच शु्रू

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श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के तरकुलवा भटगांवा निवासिनी विंद्रावती के मुताबिक, करीब एक वर्ष पहले बकाया बिल जमा नहीं होने के कारण उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। जनवरी 2026 में कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए उन्होंने विभागीय प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान विद्युत विभाग के कार्यकारी सहायक ने बिल जमा कराने के नाम पर 55 हजार रुपये ले लिए।पीड़िता का कहना है कि बिजली कनेक्शन तो जुड़ गया लेकिन बकाया बिल जमा करने की रसीद अब तक नहीं मिली है। पीड़िता ने रुपये वापस मांगने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। संबंधित कर्मचारी का कथित धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पीड़िता ने उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराने और उचित कार्यवाही की मांग की है।इस संबंध में उपखंड अधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण हो चुका है। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।