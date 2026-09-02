Maharajganj News: पनियरा विधायक ने मार्गों को पक्का कराने के लिए सीएम को सौंपा ज्ञापन

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मुख्यमंत्री को दिए पत्र में विधायक ने बताया कि वनग्राम दौलतपुर के विद्युतीकरण के लिए पहले भी अनुरोध किया जा चुका है। अधिशासी अभियंता विद्युत महराजगंज की ओर से 22 जनवरी 2025 को विद्युतीकरण के लिए प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद अब तक गांव का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। विधायक ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि अवमुक्त कराने और जल्द विद्युतीकरण कराने का आग्रह किया। इसके अलावा विधायक ने वनग्राम दौलतपुर के कच्चे संपर्क मार्ग के कारण ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया।

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महराजगंज। पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन के जरिए विधायक ने वनग्राम दौलतपुर के विद्युतीकरण के साथ ही दौलतपुर और बरहवा वनग्राम के संपर्क मार्गों को पक्का कराने की मांग की।