Maharajganj News: अनियंत्रित पिकअप दुकान में घुसी, चालक समेत दो घायल

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जानकारी के अनुसार पिकअप कोल्हुई से बृजमनगंज की ओर जा रही थी। बहदुरी कस्बे में अचानक अनियंत्रित होकर एक दुकान से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा दुकान में घुसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दरवाजा नहीं खुलने के चलते दोनों घायल बबलू और करण वाहन के अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना 112 पर फोन कर पुलिस को दी।मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गैस कटर की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को काटकर दोनों घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए सीएचसी बृजमनगंज भेजा। इस बाबत थानाध्यक्ष कोल्हुई गौरव सिंह ने बताया कि पिकअप में सवार दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।