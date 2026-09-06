फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Out-of-control pickup truck crashes into shop; two injured, including the driver.

Maharajganj News: अनियंत्रित पिकअप दुकान में घुसी, चालक समेत दो घायल

Sun, 06 Sep 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Out-of-control pickup truck crashes into shop; two injured, including the driver.
कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के बहदुरी बाजार में शनिवार सुबह करीब 5 बजे एक पिकअप अनियंत्रित होकर दुकान में घुसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पिकअप चालक बबलू और सहयोगी करण निवासी लक्ष्मीपुर एकमा थाना पुरंदरपुर घायल हो गए।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार पिकअप कोल्हुई से बृजमनगंज की ओर जा रही थी। बहदुरी कस्बे में अचानक अनियंत्रित होकर एक दुकान से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा दुकान में घुसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दरवाजा नहीं खुलने के चलते दोनों घायल बबलू और करण वाहन के अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना 112 पर फोन कर पुलिस को दी।
विज्ञापन

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गैस कटर की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को काटकर दोनों घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए सीएचसी बृजमनगंज भेजा। इस बाबत थानाध्यक्ष कोल्हुई गौरव सिंह ने बताया कि पिकअप में सवार दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed