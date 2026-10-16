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Maharajganj News: गांव-गांव तक पहुंचाएं एकलव्य पार्टी की विचारधारा

Fri, 16 Oct 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:33 AM IST
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On this occasion, the district president stated that it is essential to take the organization's ideology and policies to every village.
महराजगंज। भारतीय एकलव्य पार्टी की बैठक बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष राम भवन गुप्ता के नेतृत्व में हुई। इसमें संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और गांवों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया गया।
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इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन की विचारधारा और नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क करें और उन्हें पार्टी के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दें। इस दौरान राम नयन, रवि कुमार, रमाशंकर सिंह, कैलाश, सुरेश, रामदेव सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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