Maharajganj News: गांधी जयंती पर 25 समूहों की 300 महिलाएं बेचेंगी स्वच्छता किट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विश्वास प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति, ग्राम पंचायत सिंहपुर ताल्ही सहित ब्लॉक की 25 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वच्छता किट तैयार करने और उसकी बिक्री की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग की ओर से प्रशिक्षण मिलने के बाद महिलाएं किट तैयार करने में जुटी हैं। तैयार किट को गांव-गांव पहुंचाकर बिक्री की जाएगी। ब्लॉक मिशन मैनेजर मनोज मौर्य और अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि एक स्वच्छता किट की कीमत 1200 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें टॉयलेट क्लीनर, सोडा, फिनाइल, साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट, झाड़ू और वाइपर समेत 15 प्रकार के स्वच्छता उत्पाद शामिल होंगे। किट में शामिल सामग्री तैयार करने का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गांधी जयंती से सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता किट की बिक्री शुरू की जाएगी। किट की खरीद के लिए विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं। इन उत्पादों का इस्तेमाल पंचायत भवनों, सामुदायिक शौचालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई में किया जाएगा।इस पहल से गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार और आय का साधन मिलेगा। गांधी जयंती पर शुरू होने वाली स्वच्छता किट की बिक्री से स्वच्छ भारत मिशन को भी गति मिलेगी।मो. जाकिर, उपायुक्त, एनआरएलएम, महराजगंज।