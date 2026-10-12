Maharajganj News: शराब की दुकान हटवाने के लिए आमरण अनशन शुरू

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बीरेन्द्र प्रसाद मद्देशिया के अनुसार, उनके घर के बगल में देसी शराब की दुकान संचालित है। आरोप है कि दुकान पर शराब पीने के बाद कुछ लोग आए दिन शोर-शराबा करते हैं। नशे में धुत लोग छत पर भी चढ़ जाते हैं, जिससे परिवार की महिलाओं को आने-जाने में परेशानी होती है। इससे परिवार के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शराब की दुकान हटवाने के लिए जिलाधिकारी से शिकायत की थी।आरोप है कि इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद जांच के नाम पर लीपापोती की गई। इससे नाराज होकर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है। मामला आबकारी विभाग से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित विभाग और उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।