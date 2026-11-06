Maharajganj News: तीसरे दिन भी नहीं मिला दो माह के मासूम विक्की का सुराग

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बच्चे की तलाश में एसओजी, स्वाट समेत पुलिस की चार टीमें लगातार जुटी हैं। डॉग स्क्वायड की मदद से भी संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद मासूम का पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है।जानकारी के अनुसार, राजाबारी टोला रमजिता निवासी गोविंद राजभर सोमवार रात पत्नी सुशीला और दो माह के बेटे विक्की के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब दो बजे सुशीला ने बच्चे को दूध पिलाया था। इसके बाद मासूम सो गया और पति-पत्नी भी सो गए। मंगलवार सुबह जब उनकी नींद खुली तो बच्चा बिस्तर से गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई।सूचना मिलने पर पुलिस और परिजनों ने आसपास के घरों, कुओं, पोखरों, गड्ढों और गांव के सिवान में तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्षेत्राधिकारी निचलौल रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मासूम की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर खोजबीन की जा रही है।