Maharajganj News: सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं

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मामला सोशल मीडिया पर उठने के बाद पुलिस अधीक्षक ने भी संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।जानकारी के अनुसार, 30 अक्तूबर की रात करीब 8:10 बजे मिठौरा निवासी अमरनाथ साइकिल से भागाटार से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान निचलौल की ओर से महराजगंज जा रही एक कार ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में अमरनाथ की मौके पर ही मौत हो गई थी।इस मामले में मृतक की पत्नी पूनम देवी ने दो नवंबर को सिंदुरिया थाने में प्रार्थना पत्र देकर संबंधित कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की थी। इसके बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है।इस संबंध में थाना प्रभारी अनूप तिवारी ने बताया कि व्यस्तता के कारण प्राथमिकी दर्ज करने में कुछ विलंब हुआ है।