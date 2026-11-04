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Maharajganj News: नारद के अहंकार के भावपूर्ण मंचन ने मोहा लोगों का मन

Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
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Nine-day Ramlila started in Chamania alias Bhedahi, Narada fascination event graced the occasion
अड्डा बाजार। नारद के अहंकार और भगवान विष्णु की लीला का ऐसा जीवंत मंचन हुआ कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मौका था चमैनिया उर्फ भेड़ही में दिवाली के अवसर पर सोमवार की रात शुरू हुई नौ दिवसीय रामलीला का। पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया।
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मंचन में दिखाया गया कि देवर्षि नारद की कठोर तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने इसे अपना पद छिनने का खतरा समझकर कामदेव को अप्सराओं के साथ नारद की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। हालांकि, कामदेव नारद की तपस्या भंग करने में असफल रहे और श्राप के भय से उनके सामने नतमस्तक हो गए। इस पर नारद को अपनी काम विजय का अहंकार हो गया। उन्होंने भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के सामने अपनी विजय का बखान किया।
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नारद का अहंकार दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगर बसाया। वहां के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का भविष्य जानने के लिए नारद से हस्तरेखा देखने का अनुरोध किया। राजकुमारी को देखकर नारद मोहित हो गए और उससे विवाह करने की इच्छा पाल बैठे। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु से उनका सुंदर रूप मांग लिया।
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भगवान की माया से नारद को बंदर का चेहरा मिल गया। स्वयंवर में विश्वमोहिनी ने नारद को नजरअंदाज कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। यह दृश्य देखकर दर्शक ठहाके लगाने लगे। खुद को ठगा महसूस कर नारद ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग में भटकने का श्राप दे दिया। बाद में विश्वमोहिनी के माता लक्ष्मी का स्वरूप होने का रहस्य जानकर उनका अहंकार टूट गया और वे भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे।
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