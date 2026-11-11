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Maharajganj News: उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

Wed, 11 Nov 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:12 AM IST
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MLA Virendra Chaudhary was the chief guest.
फरेंदा। सामाजिक मूल्यों को बनाए रखना हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर है। समाज की पहचान केवल उसकी समृद्धि और विकास से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे, सहयोग, सम्मान और संस्कारों से होती है। ये बातें सोमवार को सोनबरसा स्थित एक मैरिज हॉल में संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहीं।
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उन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्यों और संस्कारों को सहेजना सभी की जिम्मेदारी है। आपसी सहयोग और सद्भाव से ही मजबूत समाज का निर्माण होता है। इस दौरान उन्होंने समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनू मौर्य ने की जबकि संचालन भीमसेन गौतम ने किया। इस अवसर पर प्रदीप कुमार मौर्य, मनोहर प्रजापति, डॉ. रितेश, पप्पू कुमार, कमलेश कुमार, मुरलीधर प्रजापति, अर्जुन, मोहनलाल, महेश मौर्य, रामभवन, दयानंद राव, राजू प्रजापति लोग मौजूद रहे।
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