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Maharajganj News: भारत से तस्करी कर नेपाल ले जाए जा रहे पटाखों की खेप पकड़ी, चार गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:25 AM IST
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Nine bags of firecrackers worth Rs 5 lakh recovered from pickup, investigation launched under Explosives Act
सोनौली। भारत से तस्करी कर नेपाल ले जाए जा रहे विभिन्न प्रकार के पटाखों की खेप शुक्रवार को नेपाल के रूपनदेही जिले में पकड़ी गई है। पुलिस ने एक पिकअप से करीब पांच लाख रुपये मूल्य के पटाखे बरामद करके चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद पटाखों को नौ बैग में रखा गया था।
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डीएसपी रूपनदेही कृष्ण कुमार चन्द ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे पुलिस ने विशेष सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि रानाउरा स्थित क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय की टीम ने जिले के कोटहीमाई ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्र में एक पिकअप जीप को रोककर तलाशी ली गई। पिकअप की जांच के दौरान उसमें नौ बैग में रखे विभिन्न प्रकार के पटाखे मिले। बरामद पटाखों की कीमत करीब पांच लाख रुपये आंकी गई है।
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मामले में पुलिस ने पिकअप चालक धर्मराज यादव (25), निवासी वॉर्ड संख्या पांच, कोटहीमाई ग्रामीण नगरपालिका, सुशील यादव (18), अखिलेश मौर्य (32), निवासी वॉर्ड संख्या सात, सम्मरीमाई ग्रामीण नगरपालिका और संतोष कुर्मी (19) को गिरफ्तार किया है। साथ ही पटाखों के साथ पिकअप जीप भी जब्त कर ली है। डीएसपी ने बताया कि पिकअप को जब्त कर मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी गई है।
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