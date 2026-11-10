महराजगंज: निचलौल थाने के हेड मोहर्रिर ने किया नशीले पदार्थ का सेवन, प्रताड़ना का आरोप लगाकर लिखा नोट; निलंबित

निचलौल थाने में अवैध पटाखों की बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस विभाग ने मुख्य आरक्षी विशाल सिंह को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि अवैध पटाखों की बरामदगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बरामद माल हेड मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विशाल सिंह की सुपुर्दगी में था। प्रभारी निरीक्षक ने माल को विनिष्टीकरण के लिए उपलब्ध कराने को कहा था। इसी बीच आठ नवंबर की रात मुख्य आरक्षी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रताड़ना से संबंधित बातें प्रसारित की थी। एसपी के अनुसार, जांच में प्रताड़ना संबंधी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अन्य संदिग्ध गतिविधियों और अनुशासनहीनता के दृष्टिगत उन्हें निलंबित किया गया है। मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल मुख्य आरक्षी का उपचार जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत सामान्य है।